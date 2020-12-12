近幾年外送平台崛起，在家躺著訂餐就有食物吃，但還是很多人堅持不用外送，選擇自己出門買，一名網友好奇，不用自己買又有免運優惠，為何還不想用外送？網友表示，光是平台上地雷店多、價錢比現場貴又抽運費就不想用了，「你仔細算一算，會發現費用超驚人」。

一名網友在PTT表示，現在外送平台普及，也常有免運優惠，雖然有95%的店家都把抽成費用加到餐點上，若不想被貴到還可以選麥當勞、飲料店這種店內價的店家，「不用自己去買也不用運費，價錢又跟店內一樣」，為何還有人沒訂過外送？理由是什麼？

對此，網友們紛紛留言，「其實地雷店很多，有些在上面開的店，是你現實不會去的」、「地雷店+1，被雷過兩三次就刪掉了」、「有些是那種很噁爛、環境髒亂的店，也會在平台出現」、「我朋友沒店面也能賣....真的很瞎」。

也有網友點出，買外送其實很貴，「你仔細算一算每個月點的外送，就會發現花費超驚人」、「因為貴啊，都沒錢買房了還整天給人家抽成」、「又不可能天天吃速食店，九成五都有加價賣啊，沒免運真的貴」。

除了嫌地雷多和價錢貴，還有網友說「我啊，無法忍受食物超過十分鐘沒放進肚子」、「鄉下地方沒外送啊，不然你幫我送過來」。但外送還是給工作忙碌、沒空買三餐的人，能方便吃飯的一種選擇。

(中時新聞網)