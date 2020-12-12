前勇士隊猛將歐蘇納(Marcell Ozuna)本周末獲選「年度最佳指定打者(DH)」，由於他隸屬國聯球隊，同時成為史上首位國聯最佳DH！歐蘇納非常厲害，不過成就他這個難得紀錄的仍是新冠疫情而產生的特殊制度，可能僅此一季。

最佳DH獎項的全名為「Edgar Martinez Outstanding Designated Hitter Award」，首屆於1973年，也是美聯開始採用指定打擊制的首年就開始頒發，因此專屬於美聯。雖然以名人堂球星馬丁尼茲(Edgar Martinez)冠名，其實馬丁尼茲在1987年才登上大聯盟，他拿過5次獎，他2004年退休後開始以他冠名。

歐蘇納本季打滿60場例行賽，身兼國聯全壘打王(18)、打點王(56)，擁有最多的267次打席、145壘打數，攻擊指數1.067，在MVP票選獲得第6。史上獲獎最多次的是退役球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)，歐提茲從21歲登上大聯盟就開始打DH，超高的上壘率足以彌補他欠缺的守備，獲選過8次最佳DH無人可及。

國聯DH制度暫時只維持1季，大聯盟已經預告國聯球團新球季不會使用DH，一切等到明年季外的勞資談判再說。歐蘇納目前是自由球員，他原本就是外野手，國聯DH消失對於他的影響不會很大。

(中時新聞網)