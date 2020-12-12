香港政府公布與3間藥廠達成新冠疫苗的採購協議，料最快一批100萬劑下月到港，為中國科興生物（Sinovac）以滅活技術生產疫苗。香港食物及衛生局長陳肇始今表示，疫苗接種為市民自願形式，醫護人員、60歲以上長者等接種次序仍未定案。至於公眾對疫苗安全抱疑，陳肇始指出，如政府官員帶頭打疫苗可給予市民信心，「絕對無問題」。

陳肇始今早在電台節目表示，雖然已經和多間藥廠簽署預購協議，但疫苗來港後仍須待廠房提交臨床數據，包括臨床第三期試驗，確保安全及有品質保證，並會由衛生署轄下科學委員會檢視，才會最終購買。政府已開展籌備工作，包括為緊急使用疫苗立法處理註冊問題，及部署接種安排。

被問到是否為市民安心，由政府官員帶頭打疫苗，陳肇始表示「絕對無問題！」不涉及官員優先，能令市民安心亦可作宣傳，正如往年流感疫苗，都會由她作為官員、署長及醫管局等「都會帶頭打」。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，民眾不用擔心疫苗屬於哪種科技或國家，因為每款疫苗能出到巿面都經過有關程序，證明有效用才會取得當地批准，效用在醫學雜誌亦會看到。

(中時 )