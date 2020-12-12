蔡政府因明年元旦美國萊豬開放、《中天新聞台》不予換照等議題，引發民眾反彈、爆發朝野大戰，駐日代表謝長廷卻在此時，拋出日本核食開放議題，為執政黨再開戰場，讓各界議論不休。港媒指出，謝的動作背後恐潛藏二大目的，一是給予行政院長蘇貞昌民調「致命一擊」；二是讓蘇已受傷的聲望再受重創，促成內閣改組的自然成形。

香港媒體《中評社》評論表示，蔡英文近來聚焦外交議題，包括在美國準總統拜登上台前，不斷強化台美關係，也盼藉此轉移內政問題，但迄今為止成效不彰。在野黨對美國萊豬的窮追猛打下，執政黨民意必然受創，謝長廷卻在此時拋出日本核食這樣「致命」的議題，讓外界質疑謝到底是要害蘇貞昌還是幫蔡政府，又或是另有目的。

評論指出，謝長廷拋出日本核食議題可能目的有二：第一，既然蘇貞昌都要承擔美國萊豬開放的傷害與負面效應了，再承擔日本核食的開放，也沒什麼差別了；第二，給蘇已然受創的民調「致命一擊」，就能促成內閣改組的自然成形。

評論強調，無論是以上哪個目的，謝長廷的動作，對直接面對第一線選民的黨內民意代表而言，都會讓他們吃不消。尤其國民黨近來幾波凌厲攻勢，包括立法院的「豬內臟大戰」、邀請媒體人彭文正赴國民黨中常會演講、分化蔡英文與蘇貞昌的關係，這些都嚴重考驗民眾對蔡政府的信任度，也對民進黨未來選情造成強烈影響。

(中時新聞網)