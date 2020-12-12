為了追趕拚多多、美團稍早前在社區團購的布局動作，大陸電商二哥京東集團在「雙12」登場前夕，先於11日晚間宣布，將以7億美元戰略投資大陸社區團購龍頭企業：湖南興盛優選電子商務有限公司（簡稱興盛優選）。

京東集團表示，透過投資興盛優選，雙方今後將在資料、技術、倉儲和短鏈物流等領域展開緊密合作，更好的紮根於下沉市場，服務農村、振興地方經濟。

京東表示，長期以來，由於物流成本高昂、資訊不發達，大陸下沉市場的零售成本始終偏高，不僅消費者很難享受到低價優質的商品和服務，數以百萬的線下門店也長期處於微利經營，抵抗風險能力差。為了徹底解決這個行業痛點，京東先前專門組建了面向下沉市場的戰略新興業務：京喜事業群。

市場人士表示，在拼多多、美團以及滴滴布局社區團購近半年後，京東內部終於成立了單獨的社區團購事業部，整合了京東原有的社區團購業務：友家鋪子、蛐蛐購、京東區區購，計畫於12月底到2021年1月份上線。

此次京喜的調整算是京東對其下沉業務的進一步整合，以集合戰鬥力，避免內部過度競爭。尤其是在社區團購布局落後時，京喜過去1年建立起來的供應鏈優勢可以迅速複用到社區團購業務中。加上透此次投資興盛優選，京東也可以彌補與拼多多們的差距，避免在大陸社區團購大戰中缺席。

(工商 )