駐日代表謝長廷日前返台，公開表示，確實是要回來討論福島食品議題；蔡英文總統今受訪表示，「謝代表回來有來見我」，謝代表也藉這機會表達日方對福島食品的關切」；但她回覆，「我們聽到日方關切，我們在這階段並沒有開始實質討論」。

蔡英文指出，她與謝長廷見面討論的議題包括所有台日關係重要的議題，當然謝也藉這機會表達日方對福島食品的關切；但政府在這階段並沒有討論福島食品如何處理。

至於經濟部長王美花曾悄悄拜會謝長廷，蔡英文說，這是很早之前就約的，而且是禮貌性餐會，期間也不會有這類實質性討論。

今天出席的王美花被問到，是否會有來自日方的壓力時表示，當然會有壓力，但經濟部裡面所有的事情，每一項業務都不容易處理，所以就是努力去做，還沒有完成前，當然都會有各式各樣的壓力。

被問到日前與丈夫國安會秘書長顧立雄在陽明山車禍一事；王美花表示，想這個就由警方說明，因為他們是坐在後座的乘客，所以細節，警方來說明比較好。

(中時 )