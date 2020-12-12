一名王姓男子透過媒婆介紹，娶了越南籍黎女子，可是婚後兩人「床事不順」離婚，他竟認為是媒婆辦事不利，控訴要媒婆退給他20多萬元聘金及聘禮，但法官認為，這筆錢應該找黎女要，而不是找媒人要，最後判決他敗訴。

據了解，本來是單身的王男，看到羅姓友人娶了越南正妹當老婆，而且婚後幸福，讓他心生羡慕，於是請教羅男如何才能到越南娶妻，羅男便介紹當初媒介的阮姓女子給他。王男後來從阮女的手機相簿，一眼就看上黎女，經阮女提供聯絡方式，王男與黎女就開始在通訊軟體交談認識。

2個月後，王男決定娶黎女，就去找在開美容院的阮女，請她陪同到越南當翻譯，還拿出1500美元（約台幣4.3萬元）請阮女暫時歇業，再花20多萬元買金飾、iPhone手機等聘禮與聘金，飛到越南提親，最後在阮女的協助下順利結婚。

據「自由時報」報導，可是王男和黎女結婚沒多就因「房事不順」離婚，王男後來又找阮女介紹新對象，2人戀愛沒多久就結婚，可是王男想到與黎女的第一段婚姻賠了20幾萬，心有不甘，便對阮女提告索討這筆錢。

高雄簡易庭審理時，阮女拿出她與王男的對話紀錄和單據，證明自己只拿1500美元翻譯費，沒有拿介紹費，而且王男花的20幾萬都是付給前妻。法官認為，王男應該找前妻要拿回這筆錢，不應向媒人要，因而判決他敗訴，可上訴。

(中時新聞網)