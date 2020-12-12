萊豬叩關倒數，台北市議員羅智強陸續點名挺萊豬立委，繼台北市立委吳思瑤後，他更舉辦新北市「萊豬至尊」立委投票，民進黨新北市立委蘇巧慧勇奪新北「萊豬至尊」立委寶座；而今(12)日他更在臉書上揭露「萊豬藏鏡人」，直指立法院副院長蔡其昌就是在整起萊豬事件背後指揮的人！台中有這種立委，「台中人不憤怒嗎？」

羅智強在臉書中指出，民間團體曾進行調查，詢問各立委是否支持廢止萊豬進口的行政命令，調查中竟有一名立委匿名力挺萊豬闖關，宣示政策「不會轉彎」，羅智強表示他不知道那個強硬回應政策不會轉彎的立委是誰，但是他知道，有一個人曾說過一模一樣的話。

立法院副院長蔡其昌在10月14日接受廣播專訪時曾斷言，「我認為不會有任何可能轉彎」，並表示過去民進黨之所以反對，是因當時仍沒有國際標準；但隨CODEX公布標準後，民進黨就不反對，這也代表從那時起民進黨就願意接受國際標準。

羅智強痛批，蔡其昌在全國反萊豬的民意沸騰之時，竟敢囂張對嗆政策「不會轉彎」，由此可見蔡其昌簡直就是萊豬政策的靈魂人物，「如果陳柏惟是衝在前線的天字一號打手，那麼蔡其昌就是躲在後面指揮的藏鏡人」，這台中萊委二人組，可以說是立法院中背叛台中市民、挺萊豬的首惡！

這兩人中又以蔡其昌最為可惡，羅智強指出，因為有他在立法院押陣「不轉彎」，其他民進黨立委也就只能力挺萊豬到底！而這位萊豬藏鏡人竟然還想選台中市長，「台中人，你不憤怒嗎？」

(中時新聞網)