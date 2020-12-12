陳子璇日前認了離婚，結束和高國華10年婚姻，揮單之後的她，近來也積極經營臉書，不僅連載和高國華的「補教人生」，現也吐露她眼中的主持人亮點，不過網友卻把目光放在她的辣照，大讚她太正了。
陳子璇表示，她最喜歡、欣賞、佩服的主持人，就是吳宗憲，因為他親和力十足又幽默，即使對於她這種小咖，總是會親切問候，讓她感受到溫暖與被尊重，「我深深覺得他的成功，在於他重視每一個細節」。
另外她想感恩于美人，可能對方也待過補教界，對她總有特別的關愛與憐惜，而她離婚消息曝光後，于美人也是第一時間打電話關心，最後是吳淡如，雖然對方不一定對她有印象，但她很欣賞吳淡如的作品，「不管是獨立女性的情感，還是理財觀念，都是一針見血，言之有物，立竿見影，我學到了很多，也領悟了很多」。
不過陳子璇隨文附了一張自拍照，外套開開讓她微露酥胸，事業線更是若隱若現，網友看了都大讚她太美，「露線兒了，顆顆」、「妳又犯規了，黃牌！」
(中時新聞網)
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