高學歷時間管理大師？一名網友發現就讀頂大的弟弟是渣男，同時交了三個女友，還聲稱三個女生他都很愛，也會分配好時間，直言「條件好的人可以挑人，也可以同時擁有很多個」。超狂價值觀讓原PO難以理解，也讓網友全看傻。

一名網友在臉書論壇《Dcard》上分享，他是一個異性緣很差的理工宅，長得不受女生歡迎，也不太擅長和女生相處，但他的弟弟卻是完全相反的類型，輕輕鬆鬆就上第一志願和頂大，還會彈奏樂器和跳舞，長得又很帥，因此很受女生歡迎。

該網友表示，弟弟上大學後，曾帶過3個不同的女生回家吃飯，幾乎都是隔一年，因此他也沒多想。直到最近不小心聽到弟弟講電話，先跟一個人道晚安後，又與另一人煲電話粥，讓他覺得很怪，便順口問了弟弟是在跟誰聊天，而對方只回了女友。

在好奇心驅使下，原PO去翻看弟弟的IG發現，他從不放與女友的合照，讓他不免懷疑弟弟是個渣男。主動詢問後，弟弟竟乾脆承認有三個女友，且分布在不同縣市，一個在北部、一個在中部、另一個則在國外念書，三個女孩他都很愛，也會妥善分配時間給對方，最後甚至還說出「條件好的人可以挑人，也可以擁有很多個」。

該網友聽完覺得很扯，也很好奇那三個女孩知道彼此的存在嗎？只見弟弟猶豫了一下便說，他的女友知道。但原PO覺得不可思議，便主動私訊了弟弟的首任女友，想要委婉的告訴對方真相，殊不知對方早就知道還說：「因為出國讀書不能陪他，所以放任他去多交女友」，而且也相信等她回來之後，一切就會恢復正常。

原PO也說，正牌女友的確與其他兩位女孩差很多，她很漂亮且家境、學歷都非常好，無論換成是誰，應該都會想要選她，但這件事還是讓他覺得很感嘆，畢竟自己一個女友都沒有，但弟弟卻有三個。

貼文引發網友討論，「他是有讀書的時間管理大師」、「知情的是不是讀書讀到腦子不正常 」、「奇文共賞」、「那個女生也在外面玩啦！根本講好各玩各的」。

(中時新聞網)