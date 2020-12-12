蔡英文總統今出席活動時會後受訪，被問到在野黨凍結了外交部、國防部等預算；總統說，這幾天看到被刪除或被凍結的項目，都是未來5年到10年台灣國防戰略中關鍵中的關鍵；「我們真的沒時間再拖」。

立法院外交及國防委員會日前審查外交部總預算案，國民黨立委江啟臣提案凍結外交部1500預算；國防部預算也遭凍結28億；蔡總統昨天指出，加入CPTPP這件事，是全民支持，大家也希望能有所進展，這期間的工作確實非常困難，也必需有很多心力投入。

她說，「我們必需要展現一個決心，再困難的事情，基於國家利益我都必需要有決心完成」；她說，或許有時候會看到亂流、逆流，相信只要有決心、不放棄，總有一天會達成目標；這次刪除預算，她希望不要造成外界質疑台灣加入CPTPP的決心。

她接著說，國防的也一樣，國防對台灣安全來講非常重要，國防最重要的是捍衛自己國家安全的決心。

她指出，同樣也希望立委行使職權時，要顧及台灣安全的需求跟防衛的需求，這幾天看到被刪除或被凍結的項目，都是未來5年到10年台灣國防戰略中關鍵中的關鍵，如潛艦、高教機、F-16升級、飛彈車等。

蔡總統說，潛艦國造、國艦國造這已經是拖延數十年的計畫，「我們真的沒時間再拖」。她同樣也很擔心，這樣大幅度刪除關鍵防衛力量的投資，會造成國際間對台灣產生誤解，沒有自我防衛的決心，國防、台灣安全是自助、人助，如果自己都沒下決心做好自己防衛的工作，又怎能期待國際社會給我們幫助？

(中時 )