大陸四大傳統車企之一的東風集團公告宣布，公司A股發行上市的申請已獲深圳證券交易所創業板上市委員會審核通過，但有關A股發行上市須取得中國證監會及其他相關監管機構的批准。

香港經濟日報12日報導指出，東風集團將成為繼比亞迪、廣汽集團、長城汽車之後，第四家「A+H」股的汽車股。東風集團此次擬發行不超過9.57億股A股，計劃集資人民幣（下同）210億元。

2020年11月，東風集團公布第三季業績，公司當季淨利潤年增22％至41.83億元，季增為30％。

(工商 )