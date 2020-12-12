高雄市大寮區鳳屏一路一處民宅11日晚間傳出一名68歲獨居老人倒臥浴室死亡多時，該處後庄里黃姓鄰長接獲民眾反映，指該位劉姓長者大約5至7天未出門，且聞到其住處臭味飄出，因此立即聯繫鄰、里長會同警方到場察看，發現老翁在浴室內明顯死亡。

警方封鎖現場，並通知鑑識小隊到場採證，經鑑識小隊勘驗，死者身體無外傷，現場也無外力侵入痕跡，初步研判應無他殺嫌疑，目前遺體暫冰存於高雄市立殯儀館冰櫃73號，待檢警報驗釐清死因，現已通知死者同母異父之胞妹到場協助處理後事。

(中時 )