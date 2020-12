蔡英文總統今天出席「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」;總統致詞表示,「Taiwan can help, and Taiwan is helping.」台灣對國際社會和醫療人權的付出和貢獻,也一直都是現在進行式。

透過影像的方式,記錄下今年年初以來,整個防疫的過程,相信這對所有台灣人來說,都會是非常珍貴,也非常重要的一段影像紀錄。這部紀錄片不只是紀錄片,更拍出了台灣團結的故事。

總統說,台灣也善用過去累積的抗疫智慧和經驗,超前部署,也積極透過各種危機應變和處理,即使身處最危險的地方,卻依然能夠把疫情的威脅阻絕於境外。這是非常不容易的成就,也是所有台灣人共同的驕傲。

她說,也是因為有各個領域的防疫英雄,各自在不同的崗位上,犧牲假日、沒日沒夜,為了全民健康,全心奉獻、全心付出,台灣的防疫工作,才可以有今天的成就。她要代表全體國人,再次向所有防疫國家隊的成員,致上最深的感謝。

總統說,整個防疫過程,各個領域的防疫國家隊,也是全體總動員。從前線到後援,從上游到下游,都全心投入,才能共同完成許多不可能的任務。

她說,科技和創新方面的優勢,也發揮在這次的防疫工作上面,尤其全體國民,也積極透過各種創意,和政府共同打造出很多新的機制,提升了整體防疫的效能。

總統說,「台灣模式」的抗疫經驗,能夠受到全球肯定和矚目,就是因為有專業領導、公開透明、超前部署、科技防疫,還有國家隊與國民團結,這五個最關鍵的因素。這次防疫工作的成果,也可說是台灣的團結力、應變力、創新力,最綜合性的整體呈現。

總統指出,這些能量和國力的整體發揮,不但能夠守護國人健康,更行有餘力,可以幫助其他國家,也讓世界都看到台灣人對於國際社會的積極貢獻。

總統說,相信,透過有中英文紀錄片這樣的方式,不論是台灣的外國朋友,或是其他更廣大的國際友人,更了解台灣在防疫和公衛上的貢獻和努力。讓國際社會對台灣有更多的了解,也能夠進一步因為了解而給予更多支持。

她表示,現在時序進入冬天,國際疫情又有逐漸升溫的趨勢,秋冬防疫專案也正在實施當中,也要拜託大家勤洗手,戴口罩,一起積極來配合。努力了這麼久,絕對不可以被疫情「逆轉」。

(中時 )