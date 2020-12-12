蔡英文總統今天出席「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」；總統致詞表示，「Taiwan can help, and Taiwan is helping.」台灣對國際社會和醫療人權的付出和貢獻，也一直都是現在進行式。

透過影像的方式，記錄下今年年初以來，整個防疫的過程，相信這對所有台灣人來說，都會是非常珍貴，也非常重要的一段影像紀錄。這部紀錄片不只是紀錄片，更拍出了台灣團結的故事。

總統說，台灣也善用過去累積的抗疫智慧和經驗，超前部署，也積極透過各種危機應變和處理，即使身處最危險的地方，卻依然能夠把疫情的威脅阻絕於境外。這是非常不容易的成就，也是所有台灣人共同的驕傲。

她說，也是因為有各個領域的防疫英雄，各自在不同的崗位上，犧牲假日、沒日沒夜，為了全民健康，全心奉獻、全心付出，台灣的防疫工作，才可以有今天的成就。她要代表全體國人，再次向所有防疫國家隊的成員，致上最深的感謝。

總統說，整個防疫過程，各個領域的防疫國家隊，也是全體總動員。從前線到後援，從上游到下游，都全心投入，才能共同完成許多不可能的任務。

她說，科技和創新方面的優勢，也發揮在這次的防疫工作上面，尤其全體國民，也積極透過各種創意，和政府共同打造出很多新的機制，提升了整體防疫的效能。

總統說，「台灣模式」的抗疫經驗，能夠受到全球肯定和矚目，就是因為有專業領導、公開透明、超前部署、科技防疫，還有國家隊與國民團結，這五個最關鍵的因素。這次防疫工作的成果，也可說是台灣的團結力、應變力、創新力，最綜合性的整體呈現。

總統指出，這些能量和國力的整體發揮，不但能夠守護國人健康，更行有餘力，可以幫助其他國家，也讓世界都看到台灣人對於國際社會的積極貢獻。

總統說，相信，透過有中英文紀錄片這樣的方式，不論是台灣的外國朋友，或是其他更廣大的國際友人，更了解台灣在防疫和公衛上的貢獻和努力。讓國際社會對台灣有更多的了解，也能夠進一步因為了解而給予更多支持。

她表示，現在時序進入冬天，國際疫情又有逐漸升溫的趨勢，秋冬防疫專案也正在實施當中，也要拜託大家勤洗手，戴口罩，一起積極來配合。努力了這麼久，絕對不可以被疫情「逆轉」。

(中時 )