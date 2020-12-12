新北市議員洪佳君也到場聲援。（趙婉淳攝）

沈智慧絕食抗議「到暈倒為止」 蘇貞昌：保重身體

立法院萊豬行政命令未解，民進黨團規劃12月25日與29日兩次院會處理行政命令及學校衛生法等修法。為抗議萊豬，國民黨中常委、前立委沈智慧今天在立法院大門口，發起「野薑花靜坐絕食」活動，要求萊豬行政命令須在12月22日前採記名表決，而她將絕食到昏倒送醫為止。

國民黨中常委、前立委沈智慧上午10點到立法院大門口，發起絕食靜坐抗議，前立委許榮淑特地到場送暖，送上毛毯要沈智慧注意保暖，民眾手持野薑花高喊「沈智慧，加油」。

沈智慧說，立法院今年9月25日把萊豬9項行政命令交付聯席委員會審查，依規定3個月後將自動生效，痛批「民進黨別騙了」，要求立法院須在12月22日前採記名表決，「好膽麥走，要對歷史與人民負責」。

沈智慧特地為此運動譜詞，她以野薑花比喻民眾，生長在山間田邊的野薑花，原本與世無爭地開花，但執政者汙染土地，使得野薑花變成不白也不香，必須走出來告訴執政者給他一個生活的權利，「人民有不食毒豬肉、自由活下去、言論自由的權利」。

沈智慧痛斥，政府開放萊豬進口，什麼都沒換到，兩岸若發生戰爭，等到美國派軍支援台灣時已來不及，因台灣已成為焦土，而即將上任美國總統的拜登，也說不再簽任何貿易協定，此次開放萊豬僅換到台灣人民的健康被政府踐踏犧牲。

最後，沈智慧透露，明天養豬大縣、雲林縣長張麗善將親自到場聲援，台中市長盧秀燕若因行程喬不開，就請副市長令狐榮達前來。她呼籲，歡迎為了「護食安、反萊豬」、「反關台、要自由」的民眾加入這場寧靜革命。

(中時 )