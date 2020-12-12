【現場直播】新增八例境外移入 指揮中心最新說明。(中時新聞網)

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增8名新冠肺炎境外移入個案，分別自印尼(4例)、美國(3例)及英國(1例)入境，其中2名從美國入境的是一起家庭群聚，媽媽及男童，男童只有3歲，2人傳染源還不確定。先前國內確診的5歲以下小朋友，有是荷蘭移入的4歲小孩（案175）以及美國返台阿公家庭群聚的4歲小孩（案365），今日確診的男童 ，創下國內年紀最小確診者紀錄。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案727、730、732均為印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至30多歲，於年11月27日來台工作，其中案727持有登機前3日內血清抗體檢驗陰性報告，另2人則持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。3人曾在11月28日接受「1127印尼專案」採檢，結果皆為陰性；12月10日進行檢疫期滿前採檢後，今日確診(Ct值34~35.6)。因迄今皆無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，未匡列接觸者。

案728為本國籍40多歲女性，今年7月至英國工作，11月27日與2名家人一同返國，居家檢疫期間，於12月4日出現全身倦怠、肌肉關節痠痛、頭暈等症狀，12月6日發燒並由衛生單位安排就醫採檢，檢驗結果為陰性，因症狀未改善，12月9日再次就醫採檢並收治住院，今日確診新冠肺炎；與個案同行返國之2名家人目前無症狀，列為居家隔離之接觸者。

案729為本國籍20多歲女性，去年8月至美國就學，今年11月30日自美國搭機，12月2日入境臺灣後返回住處居家檢疫。個案12月5日曾有喉嚨痛症狀但未回報，12月8日起陸續出現鼻塞、流鼻水及嗅味覺異常症狀，12月9日通報衛生單位後安排就醫採檢，並於今日確診。因個案於住家內之單人套房居家檢疫，未與同住之其他家人接觸，故3名同住家人列自主健康管理。

案731為印尼籍20多歲女性商務人士，今年11月25日與5名同行者來臺，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境迄今無症狀。個案12月10日檢疫期滿後至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值34)。個案之5名同行者檢疫期滿後自費採檢結果皆為陰性，列居家隔離。

案733、734為家人，分別為本國籍30多歲女性及未滿5歲男童，長期居住美國(前次出境時間為2019年3月)，今年12月6日一同返台，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。媽媽於12月9日起陸續出現打噴嚏、喉嚨癢及嗅覺異常情形，12月11日衛生單位安排2人就醫採檢，男童就醫時出現發燒症狀，2人均在今日確診。

羅一鈞表示，由於母子檢疫期間，有2名社區管理員曾於收垃圾及送包裹時，短暫接觸個案，但因接觸時間短且有佩戴口罩，故列自主健康管理。母子的傳染源還不確定，但有2個線索，人在美國的爸爸有症狀，不曉得有無就醫，另外在美國機場期間，男童曾至兒童遊戲區活動，和環境、小朋友都有接觸。無論如何，小朋友感染是國內較少見的情形，目前分別是案175、365以及今日的734，小朋友罹患重症、死亡的機率極低，不是高風險群，但是還會妥善照顧。由於年紀過小，隔離治療期間小朋友會和媽媽一起住。

截至目前，國內共累計733例確診案例，分別為641例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、601人解除隔離、125人住院隔離中。

(中時新聞網)