三民國小歡慶百年校慶，歷屆校友、退休老師齊聚，市長陳其邁也出席祝賀。（袁庭堯攝）

三民國小師生一早便沿著三鳳中街舉辦化妝遊行。（袁庭堯攝）

陳其邁也在校內名人牆上留下手印。（袁庭堯攝）

陳其邁與退休老師鍾大江在捐贈畫作前合影。（袁庭堯攝）

高雄市三民國小12日歡慶百年校慶，適逢高雄更名百年，市長陳其邁特地出席祝賀。受到孩子們簇擁的他強調「我還很年輕，叫我邁邁哥就好」，致詞時還幽默一問「100年前日治時期最出名的人叫什麼名字？」陳答「鬼滅之刃的炭治郎」讓小朋友哄堂大笑。

陳其邁表示，三民國小環境優良，百年來培育出不少優秀的校友，期許下一個百年能作育更多英才。針對高雄百年慶祝跨年活動，陳其邁自豪表示，海上舞台將是全台最大的水上舞台，精彩可期。自己本身也準備了2、3張老照片響應「百年櫥窗」募集活動。

三民國小創設於1921年，初名「高雄第三公學校」，後來陸續改名「旭公學校」、「旭國民學校」，台灣光復後易名為「高雄市第七國民學校」、「高雄市三民區三民國民學校」、「三民示範國民學校」，1968年才改為現名。

校方日前便先在網路上推出微電影「家有囍事」揭開校慶序幕，一早師生沿著三鳳中街舉辦化妝遊行、太鼓表演、社團展演。校內則有百年校慶親師生美展、祖孫三代同堂、校友回娘家等活動，許多退休老師也無私捐贈多本歷屆的畢業紀念冊供校方收藏。

校長張宏仁表示，今年特地表揚41位傑出校友、30位桃李樹人老師、5位歷任校長。慶祝活動還有百年紀念文創商品銷售、校史室歷史照片展、陶板名人牆、嘉年華大會、親師生美展、傑出校友選拔、樹人楷模選拔、校慶百桌餐敘、校慶特刊等，相當熱鬧精彩。

(中時 )