《中天新聞台》因換照未果，於12日凌晨零時從52頻道上消失。旺旺集團董事長蔡衍明今（12）日痛批，NCC（國家通訊傳播委員會）委員無視民意反彈，兩個月內就關掉一間經營26年的新聞台，動作之迅速足以顯見，關《中天新聞台》，原因不是中天新聞人不好、做錯，更非《中天新聞台》是中資、紅媒，而是《中天新聞台》「真正做到媒體應有的監督政府的第四權責任，刺激到了當權者，所以被政府火速關掉！」

蔡衍明今日中午在臉書發文表示，民調至少一半以上不支持關台，但NCC委員們無視民意反彈，以一面倒的7：0票數堅持關台，一個經營26年的新聞台，竟在前後兩個月就被關掉了。即使是窮凶惡極的罪犯，在戒嚴時代上軍事法庭接受審判，被判了死刑到執行死刑，也沒有NCC關《中天新聞台》關得這麼快。

蔡衍明指出，關《中天新聞台》真正的原因：「絕不是中天新聞人做不好新聞！做錯新聞！無能！更不是因為中天是中資、紅媒！而是因為中天真正做到媒體應有的監督政府的第四權責任，刺激到了當權者，所以被政府火速關掉！」

《中天新聞台》強力監督政府、最後卻被關台。蔡衍明不禁提出質疑：「請問蔡政府，你們是否做了多少對不起中華民國的國家大事？究竟有沒有私相授受，傷害了817萬支持者的期望。台灣已然迎來民進黨一言堂獨裁政府正式來臨！」

蔡衍明最後也重申：「真道理性、真愛台灣！政府愛台灣，就是要讓台灣人日子過得更好！而人民單純的只是追求過更好的日子！」

(中時新聞網)