新北市板橋區60歲高姓男子長期獨居公寓頂樓加蓋，與親友交往疏離，本月10日房東之子到高男住處收租，叫門無人回應，自行用鑰匙開門，驚見床上躺著一副完整白骨，嚇得奪門而出，急向警方報案。檢警昨日相驗，初步排除他殺。

發現人李姓男子向警方表示，高姓男子10多年前向父承租板橋某公寓頂樓加蓋，每兩個月將房租匯入父親帳戶，今年9月間他曾為水電費問題打電話給高男，但電話已停話，他以為高男已向父親退租，便未再追究。

李男說，10日中午他向4樓房客收租，想起樓上是否還有租人，便上樓察看，敲門無人回應，遂以自備鑰匙開鎖，開門即見床上一副白骨，他馬上轉身不敢多留片刻，趕緊向警方報案。

警方調查，高男最後一次匯款付房租是今年2月，之後數月都未與外界聯繫，屋內無打鬥跡象，初步排除他殺嫌疑。昨日法醫相驗時已採集牙齒檢體，將與高男的兄妹進行DNA比對，確認死者身分。

(中時 )