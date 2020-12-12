湖人改朝換代之後，隊史總薪資最高的球星仍然不變，不過第2高薪可能要換人了。名人堂球星布萊恩(Kobe Bryant)在湖人的生涯總薪資3.28億美元無人可及，第2名的「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)累積1.44億美元，未來幾年就會被「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)超車。

戴維斯的新合約為5年1.9億美元，即使扣掉最後一年的逃脫權，他只賺4年就能超越歐尼爾了。不過要超越布萊恩還是很困難，畢竟布萊恩效力湖人20年，他從2000年開始到退休都是拿千萬年薪。

換算下來，布萊恩每打一場比賽21萬美元，生涯場均25分、5.2籃板、4.7助攻、44.7%投籃命中率。事實上他為湖人甚至整個聯盟賺回的更多，在NBA與世界籃球史留下深遠的影響。

近年由於薪資暴漲，詹姆斯(LeBron James)來湖人只是短短兩季，平均每場比賽就可領到51萬美元薪資。隊史排名第3的保羅蓋索(Pau Gasol)累積1.12億美元，場均21.5萬美元也超過布萊恩。第4名的是小前鋒歐登(Lamar Odom)，歐登的7700萬美元明年就會被第5名的詹姆斯超越。

第6是以大爛約而聞名的前鋒鄧恩(Luol Deng)，當年簽下4年7200萬美元合約，他2017-18球季沒受傷但只打了1場比賽，領走1719萬美元，可謂史上最貴的一場球。湖人最後被迫分期付款買斷他，到現在都還沒繳清，他可領到2022年球季結束。生涯在湖人7.5分、39%投籃命中率。

(中時新聞網)