新北市原民局今在樹林區鹿角溪壘球場、柑園棒球場和土城區媽祖田棒球場舉辦「109年度新北市市長盃原住民族棒球、慢速壘球邀請賽」，邀集全國27支隊伍一同較勁，並由新北市副市長吳明機擔任開球嘉賓。原民局表示，這場賽事曾在2015年舉辦過，中間因計畫經費等問題暫停，為了帶起原住民族運動風氣，活動將每年舉辦，讓全國原住民族一起交流。

原民局長羅美菁表示，台灣原住民族投入棒球運動可追溯至日治時期，一直有亮眼的表現，新北市原住民族運動風氣特別盛行，市長侯友宜特別指示依棒球、籃球、壘球、射箭等原住民擅長項目辦理賽事，因使時隔5年再次舉辦全國性原住民族棒球、慢速壘球邀請賽，邀請各地原住民好手參加，也為明年的全國原住民運動會做準備，之後新北市原住民賽事將年年舉辦，藉此用以賽代訓的方式與各地好手交流。

原民局表示，這次賽事12、13日連2天競賽，區分為男子、女子組競賽，吸引來自全國各地近600名優秀棒壘好手同場競技，全部隊伍都是自行報名，因此有許多原民好友都是藉著此次比賽聯絡感情，除了能「以球會友」外，也可爭取總獎金30萬元。

吳明機表示，中華職棒選手裡有將近40％的球員是原住民族，他們多次在國際體壇上奪得重大榮耀，而新北市也相當注重原住民族運動賽事，除了舉辦棒球、籃球、壘球、射箭4項原民賽事外，新北市內目前也設有43座棒球、壘球場，讓全國各地族人來到此切磋活動，希望讓台灣國球傳承可以在新北生根，讓原住民熱愛運動的精神讓更多人看到。

(中時 )