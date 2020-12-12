台鐵瑞芳=猴硐站間邊坡走山，東西路線中斷，搶修工程進入第9天，至今日上午已清出約8000立方公尺土方。但台鐵局挖到軌道才發現，原以為只是上方土石滑落，結果是整個岩盤走掉，目前與專業單位研商中，是否改變工法，下午會有具體作為出爐。台鐵強調，仍以13日單線通車為目標。

台鐵局宜蘭工務段段長李建勳表示，搶修到今日上午，土石已清出超過8000立方公尺，但看到軌道才發現與原先得到的資料不同，一開始大家以為是上面土石滑落，如今發現是整個岩盤掉下來，目前水保局、技師、地質所與台鐵局內專業單位正在研商，下午會有個具體作為出爐向外界報告。

李建勳指出，岩盤跟土石不一樣，穩定性不同，接下來會依據水保局、地調所作擬定的結果，檢討如何改變工法，原本想全部清除，但既然是岩盤剝落，已超出原先預估，台鐵會務實評估、滾動檢討。

他強調，仍以13日搶通東正線為目標，且務必所有條件都達到規範，才會讓它通車。

(中時 )