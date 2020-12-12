53歲「伊麵」鄭伊健早年曾陷三角戀，周旋在交往7年的邵美琪和新歡梁詠琪之間，被外界稱為「雙琪奪麵」，後來他與梁詠琪交往7年不了了之，2013年和小6歲的蒙嘉慧結婚。最近蒙嘉慧罕見曬恩愛，分享老公照片，自曝兩人都愛打遊戲，還抱怨丈夫賣了她的「武器」，也可見有共同喜好為兩人婚姻之路長長久久之道。

鄭伊健1986年加盟TVB出道，不久後傳出和邵美琪交往，女方後來患肝病，鄭伊健曾對外界透露願意照顧她一輩子，未料1999年鄭伊健因演出舞台劇，和梁詠琪假戲真做擦出火花，「雙琪奪麵」成為全香港議論八卦，鄭伊健2006年宣布和梁詠琪分手，經紀人則透露梁詠琪曾抱怨工作時間太多，無法和身邊人相聚，聚少離多恐是分手主因。

蒙嘉慧罕見曬鄭伊健背影。（圖／翻攝自yoyomungofficial IG）

邵美琪後來單身至今，梁詠琪則在2011年和西班牙籍男友結婚，如今已是媽媽，2013年鄭伊健和蒙嘉慧結婚，雙琪奪麵正式畫下句號，問鄭伊健認定蒙嘉慧主因？他曾表示妻子比自己愛玩，兩人也都有運動嗜好，興趣、個性相近，才決定攜手終身。

蒙嘉慧昨分享鄭伊健背影，抱怨鄭伊健的遊戲遙控器壞掉，竟手誤把她心愛的武器賣掉，只能傻眼，而照片中也可見兩人愛巢佈置十分樸素，客廳旁還有一扇大窗，粉絲除了求蒙嘉慧分享鄭伊健正面照，也虧她應該要求老公「跪玻璃謝罪」。

(中時新聞網)