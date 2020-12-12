日本東京都一名男子涉嫌在今年3月疫情期間，先上網留言謊稱自己染疫，再前往偶像團體開唱的展演空間鬧場，被警方依妨害業務罪嫌逮捕；不過，東京檢方昨天做出不起訴處分。

日本放送協會（NHK）報導，家住東京都江戶川區的31歲男子，今年3月在推特上留言謊稱自己感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，再前往東京都澀谷區內一處展演空間，涉嫌妨害偶像團體舉行的音樂活動，被警方依以虛假行為妨害業務罪嫌逮捕。

不過，東京地方檢察廳偵辦後在11日做出不起訴處分。檢方並未說明不起訴處分的理由。

但類似情況今年3月也在名古屋市發生，當時一名43歲男子走進一間家電量販店，跟店員說「我得了新型冠狀病毒，是冠狀病毒喔」等言語，害店家不得不停業進行消毒，妨害店家正常業務。

名古屋檢方表示，這種行為在疫情期間「是招致社會混亂的犯行」，具體求刑1年6個月；名古屋地方法院也迅速在今年6月判決被告10月有期徒刑。

(中央社)