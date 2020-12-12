中天新聞台12日下架後，52台替補頻道成為關注點。NCC雖呼籲「給公廣集團機會」，但目前沒有系統業者送件華視新聞資訊台。業界分析，華視在費用談判、經營人力與地方政府意見諮詢上，進駐52台仍有難題待解。

對此，華視總經理莊豐嘉表示，一切還在進行中，在有結果之前都是商業機密，也無法對外公開說明，「各方都在角力，還在談判中。」

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥日前呼籲「給公廣集團機會」，公廣集團也召開記者會表示「前進52台當仁不讓」。不過，目前還沒有系統業者送件申請以華視新聞資訊台替補。

依照業界慣例，中天新聞台的頻道代理商為中嘉數位旗下的全球數位媒體，如果中天新聞台下架，基本上業界會尊重原代理商改送的新頻道。中嘉數位在11月19日送件寰宇新聞台替補52台。

不過，中嘉數位法務長趙培培在8日「換照，排頻，與電視政策：市場機制或積極治理？」座談會上表示，對系統業者來說，哪個頻道替補52台，表面上很單純，但是頻道授權方式很多樣，實際上是很複雜的議題。

至於外界關注的華視新聞資訊台，趙培培表示，華視新聞資訊台在新聞區塊是可以被考慮的選項，除了NCC公開呼籲外，公廣集團也召開記者會宣示投入資源做不一樣的新聞。如果只是短期追求收視率，長期而言對新聞平台不見得是好事。

趙培培指出，如果有更願意投入資源、關注公共利益、重視查證的電視台，也許可以在商業台裡創造不同的指標。中嘉也關注能不能有頻道可以帶動其他頻道改變。

業界分析，華視新聞資訊台目前在有線電視系統上架還不到2成，如果真的想進駐52台，還有幾項挑戰，包括商業機制下如何談判授權費，目前雙方仍難有交集；人力能否支持製播全時新聞台；以及就算成功申請送件，地方政府是否會同意移頻，仍充滿未知數。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，華視新聞資訊台是眾多候選頻道之一，頻道上下架是商業機制，各頻道都有機會，只要商業協商談妥。NCC後續會按照程序函詢地方政府意見、考量產業競爭與多元內容、消費者權益等議題，綜合審理移頻。

根據NCC資料，華視在2012年獲得NCC營運計畫變更許可，把健康休閒頻道變更為新聞資訊台，可以製播新聞。

華視執照效期到2025年6月30日，華視目前旗下有5個頻道，包括華視主頻、華視教育體育文化台、華視新聞資訊台、國會頻道1台與國會頻道2台，這5個頻道都可以上架有線電視或MOD。（編輯：郭無患）1091212

(中央社)