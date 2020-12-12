蔡英文總統、行政院長蘇貞昌今上午出席「第49屆建築師節慶祝大會」，蔡英文致詞時表示，建築師透過建築作品讓人體會當地文化跟風景，對台灣都市城鄉發展有貢獻，社會住宅將於今年底超過4.1萬戶，明年更要大規模推動1.5萬戶社宅興建，未來政府會全力支持建築界，打造強而有力的建築國家隊，一定能在國際發光發亮。

蔡英文指出，民眾日常生活與建築息息相關，像是住宅、商場、休閒娛樂空間等都是建築師的作品，這也是建築的社會貢獻跟影響力，扮演台灣居住環境呈現給國際景觀及文化的重要角色。

蔡英文說，建築是國家象徵，人們到國外旅行時，當地建築往往展現當地文化、風景，給人最直接的感受與認識，今天獲表揚的團隊及作品，讓國際社會看到台灣特色，感受到台灣進步及改變。

蔡英文也提到，到今年底為止，中央與地方共同興建社宅將超過4.1萬戶，明年政府要大規模推動社宅興建，總計1.5 萬戶，總目標是興建12萬戶社宅；另外，8萬戶則利用民間空餘屋，用包租代管方式達到社會住宅目標。

危老都更部分，蔡英文說，今年達到1000件，她感謝建築師協助政府作為政策推動平台，台灣社會分享民主邁向永續國家道路上，推動能源轉型及發展綠建築，未來政府會全力支持建築界，打造強而有力的建築國家隊。

(中時 )