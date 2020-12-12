萊豬爭議持續延燒，國民黨革實院長羅智強今天在臉書表示，立法院副院長蔡其昌在2個月前，稱萊豬開放政策不會轉彎，但民團調查綠委對行政命令的立場，只剩下1個綠委匿名力挺萊豬闖關，其他的都不敢表態，由此可見，萊豬立委的靈回人物就是蔡其昌，而這位萊豬藏鏡人竟然還想選台中市長，「台中人，你不憤怒嗎？」

「民進黨立委轉彎了？」，羅智強質疑，民團調查民進黨立委是否支持廢止萊豬行政命令，只剩一個民進黨立委匿名力挺萊豬闖關，宣示不轉彎，其他都不敢表態。

羅智強說，他不知道那個不轉彎、執意護航萊豬的立委是誰，但他知道，有一個人，曾經非常囂張的和近七成反萊豬的民意對嗆「不會轉彎」，那個人就是立法院副院長蔡其昌。

羅智強指出，蔡其昌在10月14日全國反萊豬民意沸騰時，接受媒體訪問，直接和反萊豬民意對嗆，「開放萊豬，不會轉彎」，由此可見，萊豬立委的靈魂人物就是蔡其昌。

羅智強形容，如果台灣基進立委陳柏惟是衝在前線的天字一號打手，那麼蔡其昌就是躲在後面指揮的藏鏡人，「台中萊委二人組」可以說是立法院中背叛台中市民、挺萊豬的首惡。

羅智強認為，而其中蔡其昌比陳柏惟更可惡，因為有他在立法院押陣「不轉彎」，其他民進黨立委也只能力挺萊豬到底，而這位萊豬藏鏡人，竟然還想選台中市長，「台中人，你不憤怒嗎？」

(中時 )