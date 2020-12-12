宵夜首選非鹽酥雞莫屬！一名網友昨晚(11日)PO網求救，說自己只剩100元買鹽酥雞，要怎麼點才能吃飽又不爆預算，引起網友們討論，意外曝光鹽酥雞中的最盤食材竟是「無骨鹽酥雞」，「別點無骨鹽酥雞就對了，一份五六十沒幾塊……」、「最雷無骨鹽酥雞無誤」。

這名網友在臉書《爆廢1公社》發文後，老饕們紛紛留言教他怎麼用100元點鹽酥雞能吃到撐，「米血跟甜不辣湊一百，超大一包」、「必點米血、米腸，比吃正餐還要飽」、「鹽酥雞50豆干15魚板15銀絲卷20，這樣就撐了」、「相信我，100元甜不辣不止飽還會吃到吐」、「地瓜薯條很可以」、「看完這篇文，我剛剛真的去買甜不辣100，超多」。

但也有人急勸，千萬別點無骨鹽酥雞，貴又吃不飽，「無骨雞腿肉是地雷..超貴又沒幾塊」、「最雷無骨鹽酥雞無誤」、「無骨鹽酥雞盤子在買的...甜不辣跟米血推」。

有網友表示看完這篇文後，馬上衝去買100元的甜不辣，量超多。(翻攝自 爆廢1公社FB)

(中時新聞網)