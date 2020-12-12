「哈士奇進香團」進入廟埕，引起香客騷動。（周麗蘭攝）

13歲哈士奇的主人王定浩號召哈士奇朝天宮進香活動。（周麗蘭攝）

5歲的「饅頭」原本是桃園拉拉山的浪浪，在愛心夫妻照顧下綁著領巾帥氣出遊。(周麗蘭攝)

35隻哈士奇在來自各縣市的主人40人帶領下，今（12日）到北港朝天宮進香，一名愛爸隆重拉著「哈士奇進香團」紅布條進入廟埕，引起香客騷動，拿著手機猛拍，這也是北港朝天宮第一次有一大群狗來拜拜。

13歲哈士奇的主人王定浩，幾個禮拜前號召哈士奇進香活動，今天從台北雇一輛遊覽車南下，載28名主人和20隻哈士奇，每隻都有一個座位，最老的14歲，最年輕1歲，其餘從南部開車會合。

王定浩說，這個社團帶狗出去玩過很多地方，想得到的都去過了，現在很多地方都很友善，狗狗也都很守規矩，朝天宮是第一座寺廟。

哈士奇愛爸林文駿拉著「哈士奇進香團」的紅布條引導，團員們牽著哈士奇跟隨，大陣仗引起驚呼，吸引不少民眾拍狗、詢問，因廟裡人潮眾多，狗狗和主人們只在廟埕拍照。

「哈士奇進香團」進入廟埕，引起香客騷動。（周麗蘭攝）

今天天氣很熱，有的哈士奇立刻趴下，有兩隻年輕哈士奇看不順眼互吠；5歲哈士奇「哈姆」隆重坐著嬰兒車出遊，主人說她怕生；5歲的「饅頭」原本是桃園拉拉山的浪浪，在愛心夫妻照顧下綁著領巾帥氣出遊；幾隻哈士奇開心舔著冰塊。

廟方以廣播歡迎哈士奇進香團來訪，祝福「小寶貝們與善信大德平安健康」。

35隻哈士奇在來自各縣市的主人40人帶領下，今天到北港朝天宮進香。（周麗蘭攝）

天氣太熱，有的哈士奇立刻躺平。（周麗蘭攝）

(中時 )