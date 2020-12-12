李建勳表示，搶通後緊接著就是軌道復軌及恢復電力線、通訊號誌，所有材料已備好。（吳康瑋攝）

李建勳指出，岩盤走山與地震無關，也不會影響搶通，因為堅硬岩盤相對比砂土層穩定，只是現在侵入路線，導致無法通行，必須清除再繼續施作。（吳康瑋攝）

新北猴硐因連續豪雨造成邊坡滑動走山，鐵路宜蘭縣段從瑞芳至侯硐停駛多天，宜蘭工務段長李建勳12日指出，土石已清運 8千立方公尺，留下2千立方公尺的背填土，但現在外運的土石已超過8千立方公尺，才發現不只土石滑落，連整個岩盤都崩落，目前地調所及水保處大地技師實施安全評估，雖然東正線明可搶修完成，但是否可以通車，仍待評估。

李建勳指出，岩盤走山與地震無關，也不會影響搶通，因為堅硬岩盤相對比砂土層穩定，只是現在侵入路線，導致無法通行，必須清除再繼續施作，台鐵施工過程隨時滾動檢討，搶通日程保持13日，但通車還要視安全評估而定，台鐵局規定很單純，所有條件都達規範才能通車，現在就是朝目標前進。

李建勳表示，搶通後緊接著就是軌道復軌及恢復電力線、通訊號誌，所有材料已備好，只要土石清空，施工人員安全無虞情況下就立刻進場。

李建勳透露，搶修過程有加班、誤餐與輪班等，都有依勞動基準法規定，除了向勞動單位報備，也有宣導同仁自身權益、提供休息時間。

他說，長官非常關心現場，沒有給予壓力、沒有限期完成，只要求一定要在「安全無虞」情況下執行，明天東正線可以搶修完成，但是否可以單線雙向通車，仍須考量安全是否過關，旅客的安全才是重點，隨時進行進行滾動式檢討。

(中時 )