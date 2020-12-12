太管處委託東華大學記錄研究園區內的鳥類生態，記錄到罕見針對的過境鳥白腹琉璃。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣園區涵蓋太平洋到中央山脈，海拔落差大、棲地多樣性很高，鳥種組成十分豐富。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園涵蓋太平洋海濱到中央山脈之巔，海拔落差大、棲地多樣性很高，鳥種組成相當豐富，最近傳來喜訊，太管處公布，在園區內首度記錄到繫放普通朱雀和白腹琉璃兩種台灣稀有的冬候鳥和過境鳥，其中普通朱雀，更是台灣可公開查詢資料中，僅有的一筆繫放紀錄及活體採樣遺傳樣本。

太管處2009年開始委託東華大學自然資源與環境學系教授許育誠，進行鳥類繫放調查，經長年紀錄研究，不斷發現到新紀錄種，從2007年的152種，累計發現鳥種計達213種，並且累積新繫放種的形值資料和遺傳樣本，同時也不斷更新各鳥種特殊海拔分布的紀錄。

太管處表示，新記錄種中，罕見稀有鳥種普通朱雀和白腹琉璃，是在近2年間被發現紀錄，成為園區內首筆「繫放」資料。白腹琉璃過去在高屏溪口有兩隻繫放紀錄，之後就無其他繫放紀錄。但是去年9月10月間，在太魯閣國家公園布洛灣台地及洛韶地區都發現白腹琉璃身影，分別繫放白腹琉璃雄性亞成鳥、雄性成鳥各一隻。

普通朱雀雌鳥資料，更是全台可公開查詢資料中，僅有的一筆繫放紀錄及活體採樣遺傳樣本。根據台灣鳥類網路圖鑑，普通朱雀屬於稀有冬候鳥，白腹琉璃則是稀有過境鳥。

太管處說，鳥類「繫放」研究可偵測環境中性情較隱蔽的鳥種，並記錄形值資料、外觀細節和採集遺傳樣本，透過外型和遺傳的綜合鑑別，更確認稀有鳥種或是特殊分布的物種資料正確性，可與國際鳥類繫放研究交流和接軌。

時序入秋冬，不少候鳥及自中高海拔降遷避寒的鳥類，近期陸續飛抵太魯閣國家公園低海拔山區，在布洛灣台地最有機會見到留鳥、降遷鳥及候鳥同時相聚的景象，不僅有一年四季都能看見的五色鳥、烏頭翁、紅嘴黑鵯等留鳥，還有從中海拔山區降遷到台地的青背山雀、冠羽畫眉、黃山雀、紅頭山雀、小彎嘴畫眉等鳥類，自然生態相當豐富。

(中時 )