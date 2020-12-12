雖然由德州向最高法院提出訴求，指控喬治亞州等由拜登拿下的4個搖擺州以新冠疫情為藉口，藉此修改選舉規則實為違憲，但此一訴求11日遭最高法院大法官駁回不予受理，稱德州並無資格指控他州選舉，對川普盟友造成一大打擊。不過，據路透社與美媒《商業內幕》報導，德州共和黨團成員無視最高法院的說法，並暗示支持川普的州，應該另組遵守憲法的「新聯邦」。

The @TexasGOP Chairman Allen West (which is still just...wow) really put out a statement basically advocating for secession. It’s giving 1860. pic.twitter.com/6BNW3ePHS1 — Dillon Nettles (@Dylawn4) December 12, 2020

報導指出，德州共和黨主席威斯特（Allen West）在聲明中指出，這項訴訟顯示最高法院讓一州可以採取違憲行為且違背自己的選舉法律，而違法的州卻對那些遵守法律的州造成破壞影響，且不須負責。他表示，或許遵守法律的州應該團結起來，組成一個遵守憲法的新聯邦政府。

《每日郵報》指出，威斯特的聲明很快被外界解讀為鼓吹脫離美國，這也是在美國南北戰爭前南方州的決定，最後演變成了內戰。

最高法院在駁回德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）所提的訴訟中指出，「關於其他州進行自身選舉時，德州並未享有在司法認知上的利益，其他懸而未決的動議也沒有實際意義」。除了共和黨提名的保守派大法官阿利托（Samuel Alito）與托馬斯（Clarence Thomas）表示願意審理此案，其餘法官皆投下反對，包括川普親自提名的大法官；另外，9位全數大法官都反對推翻選舉結果。

另外，對於最高法院訴訟仍遭滑鐵盧，川普律師團主帥朱利安尼（Rudy Giuliani）在接受《福斯新聞》專訪時表示繼續打訴訟戰，下一步將證據帶上州法院。

(中時新聞網)