1990年代初期全球人口最多2國中國、印度經濟尚是旗鼓相當，但30年過去，儘管印度國內有說法稱中國再幾十年都追不上印度，事實卻是除了印度之外、任何統計都顯示大陸經濟等各方面都強於印度。新加坡最大英語報紙《海峽時報》印度裔副總編輯坎納(Vikram Khanna)指出，改革性質、體制、醫療、教育是印度落後最大主因。

據IMF(國際貨幣基金組織)預估，2020年中國大陸GDP(國內生產總值)約14.86兆美元，是印度2.59兆美元5.7倍有餘。儘管中國人口14億略多於印度13.5億，但這麼大的差距顯然不是人口紅利能夠解釋。此外，2國共協助10億人左右脫離貧困，但中國占3/4。

坎納指出，中國在1978年就開始以市場為導向的改革，較印度早10多年當然是優勢，但還有許多重要因素。首先是改革本身就存在差異。中國大陸從發起改革後持續不斷，印度改革則缺乏延續性和全局觀，除了1991年廢除許可證、開放外資等作法一時起成效，就乏善可陳。

改革性質也不同，中國由農業開始，允許農民對財產有更大控制權、農產有更好價格，除了提高生活水平也累積了初步資本，並釋出許多勞動力流向第2、3產業。反觀印度，當時開放外資就以保護為由，避開農業，反而導致全國至今仍有5成左右就業人口在第1產業，就算總理莫迪(Narendra Modi)喊出取代中國成為世界工廠，也看不出要如何落實。

坎納指出，中國體制儘管存在爭議，但難以否認其政府在許多領域更加有力、有效率，在經濟自由化、經濟特區方面也都看得出彈性與創新；中國長期以來擁有印度所缺乏的全面醫療網路和強調公共衛生組織的做法，在印度也難看到；中國持續投資在教育與研發，提高識字率和消除文盲，尤其是提高女性教育程度，在印度文化環境下也難以快速達成。

不過在許多外資評比中、印營商環境的最大差異點基礎建設，坎納並不認為是造成2國差距原因。他指出中國是在10餘年經濟高速成長後才大幅提高基礎建設，這些設施是經濟快速增長和持續改革的成果，而不是原因。

印度至今仍為農業問題困擾。數十萬農民因反對莫迪的3種農業改革法案從11月下旬就走上街頭持續抗議，改革法案取消最低保障價格制，莫迪稱可幫助農民免除批發商、零售商剝削，直接面對市場，取得更有利價格；農民則認為取消最低價格制反而讓市場變批發商、零售商，還有更多財雄勢大的國際財團宰制的買方市場。數名印度官員指責示威群眾由中國、巴基斯坦陰謀鼓動，反受到輿論抨擊。

(中時新聞網)