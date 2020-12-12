高市揪千人淨灘清逾千公斤垃圾。（柯宗緯翻攝）

高市揪千人淨灘清逾千公斤垃圾。（柯宗緯翻攝）

高雄市環保局今(12)日在林園區鳳芸宮前海灘，舉辦市府海岸線聯合淨灘活動，邀集土地權管單位及在地志工、機關、工業區之事業單位共襄盛舉，以落實行政院推動「向海致敬-海岸清潔維護計畫」之決心，並喚醒民眾以行動保護海洋生態，愛地球不 落人後的精神。

此次淨灘以「高雄好乾淨，海灘雄CLEAN」為活動主題，主會場林園區鳳芸宮前海岸淨灘由王啟川副秘書長帶領，其餘副會 場分別有茄萣、梓官及旗津等由區長帶隊聯合淨灘，淨灘活動吸引共計 1,200 人捲起袖子，呈現市府跨局處聯合淨灘活動盛況。

為強化民眾建立危機意識及配合聯合國永續發展目標(SDGs) 第 14 項保育及永續利用海洋資源以確保永續發展，今年全球因 COVID-19 疫情，喚起國人對環境議題的重視，繼「向山致敬」政 策後，行政院在 109 年 5 月 7 日核定「向海致敬」政策，以友善 海洋之理念，明確界定海岸清潔維護統籌單位，讓海岸每吋土地都要乾淨。

本市海岸線是擁有生態、遊憩、景觀特色之國際級海岸，北 起自二仁溪口南岸，南迄高屏溪口北岸，海岸線總長 63 公里。根 據臺灣國際淨灘行動 ICC 監測調查成果，數量最多前三名分別是 「吸管」、「寶特瓶」及「塑膠瓶蓋」，今(12)日擴大辦理區域 聯合淨灘，以實際行動響應政策，還我美麗河川。

近年來隨著國人對海洋保護議題關注，愈來愈多民眾參與淨灘活動，根據聯合國統計，每年約有 800 萬公噸(1卡車／分鐘)的塑膠垃圾進入海洋，若不積極改變，2025 年前恐會增加每年有 1,600 萬公噸塑膠垃圾流入海洋，本次活動總共清理約達 1,493 公斤，其中一般垃圾約 1,244 公斤，資源垃圾約 249 公斤。

現場周邊設有市府相關單位之政令宣導攤位及 20 位環境教育解說之環 境教育講師，透過淨灘活動讓參與淨灘的志工朋友瞭解相關海洋 廢棄物所造成之危害及市府最新的政令資訊。

環保局長張瑞琿籲請市民朋友，除具體行動實踐環保外，並發揮相互影響力，共同為地球環保盡份心力，造就高雄海港城市高品質海岸，提供民眾及遊客優質休憩的好地方。

(中時 )