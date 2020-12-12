新球季連霸氣勢旺盛的湖人，12日刻意在首場熱身賽輪休「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯兩大球星，最後仍以87比81擊退同城宿敵快艇，拿下今年熱身賽首勝，接下來兩隊續在14日進行第2場熱身賽，屆時湖人「雙星」或可上場。

比起快艇「誠意」十足排出貝弗利、保羅喬治、巴坦、里歐納德與伊巴卡的先發陣容，湖人不僅讓詹姆斯、安東尼戴維斯兩大球星休兵，也沒讓馬克蓋索、馬基夫莫里斯等人上場，先發排在薛洛德、麥修斯、哈瑞爾、荷頓塔克與庫茲馬。

但這只是一場熱身賽，快艇總教練泰隆盧僅讓先發打了上半場就告休息，下半場幾乎全用板凳上場，此役整整用了18人，反觀湖人用了10人輪替，原本計畫也要休兵的波普，卻意外上場打了33秒就沒再上場，湖人教頭佛格用意不明。

湖人「二年級生」前鋒荷頓塔克貢獻19分、9籃板、4助攻與3抄截，庫茲馬也拿18分，才剛從快艇跳槽湖人的上季年度第六人哈瑞爾，則幫湖人拿下13分、12籃板，薛洛德10分；快艇只有保羅喬治一個人得分上雙，卻也剛好拿到10分。

(中時 )