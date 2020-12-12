北市消防局第二救災救護大隊與南港健康服務中心，12日在南興公園共同舉辦「健康齊步走，防災Lets go」社區防災園遊會，讓民眾在寓教於樂地體驗過程中，學習到正確的防災觀念。

消防局統計，今年1至10月北市共發生1651件火災案件，建築物火災計1259件，起火原因則以爐火不慎758件居首 (占發生數45.9％)，其次為電器因素464件(占發生數28.1％)，菸蒂184件居第3(占發生數11.1％)。為提醒民眾注意用火用電安全，特別在防災園遊會現場設置「用電安全」及「廚房用火安全」攤位，宣導正確使用電器的方式，以及廚房烹煮食物該注意的安全觀念。

另消防局呼籲：因季節入冬天氣轉涼，民眾使用瓦斯熱水器及爐具機會增加，提醒民眾應注意用火用電安全及防範一氧化碳中毒發生，並注意下列事項：

一、廚房烹煮食物應有「人離火熄」之觀念，養成火源使用完畢立即關閉瓦斯爐習慣。

二、防範電氣火災應遵守五不一沒有：用電「不」超載、插頭不用「不」插、電線「不」綑綁、可燃物「不」擺放、插頭「不」污損、「沒有」安全標章產品不買不用。

三、防範一氧化碳中毒發生，裝設瓦斯熱水器應謹記且確實遵照「五要」原則：要保持環境的「通風」、要注意平時的「檢修」、要使用安全的「品牌」、要使用正確的「型式」及要注意安全的「安裝」。

(中時 )