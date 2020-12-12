侯永都基金會12日在台南北門區二重港侯氏宗祠舉辦冬令慰問金發放活動。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

已連續舉辦9年的侯永都基金會冬令慰問金發放活動，12日在台南北門區二重港侯氏宗祠展開，台南紡織總裁侯博明也回故鄉，到現場親自發放慰問金，親切關心鄉親健康，提醒天冷要注意保暖。

侯永都基金今天共發放536萬元慰問金，有北門、將軍、學甲三區的低收入戶與殘障人士2429人受惠。侯博明上午10點在市議員陳昆和與前市議員侯澄財陪同下親自發紅包外，同時向鄉親噓寒問暖，強調會持續關懷與幫助地方鄉親。

許多民眾9點多就親自陸續前往領取慰問金，開心與侯博明合照，北門等三區的公所也派人前來協助發放，不少里長也代替不克前往的里民領取，整個作業持續到中午才結束。

侯永都基金會成立於1987年，由侯博明、侯博裕、侯博義三兄弟捐贈統一企業及環球水泥的股票而創立，以紀念父親侯永都遺愛人間。

基金會從2011年起，每年12月上旬都會在二重港發放冬令慰問金，對象為北門、將軍、學甲三區政府在案的低收入戶與殘障人士， 9年來已發放3772萬元，受益人數達1萬6000人以上。

除了冬令慰問金外，基金會今年已發放70萬元急難救助金，加上春秋二季平安米、端午重陽敬老金、協辦宗教慈善救濟事務、文山國小兒童福利經費，在故鄉捐助費用已逾1160萬元。

(中時 )