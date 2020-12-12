李國超和高欣欣相戀15年，去年李國超驚喜求婚，經過一年後，兩人12日終於登記結婚，雙方各自三姐及好友兵家綺、紅毛到場見證。正式成為夫妻，李國超開心摸高欣欣的臉說：「終於把李太太娶進門，非常興奮，很謝謝老天爺把欣欣次給我，會好好珍惜她」，笑說兩人公證後「多了法律責任」，是否會冠夫姓？高欣欣虧「誰跟你冠夫姓，日子一切照舊」，相處會改變？高欣欣開玩笑「一樣放生」。

與高欣欣相識20年、交往15年，李國超去年求婚，1年後才結婚，去年求婚也找欣欣的好姐妹兵家綺討論。李國超說「今天不是一個很好的年，希望好事一樁，參加喜氣」，尤其前陣子換了人工髖關節，高欣欣24小時照顧，他說「那個月讓我很篤定，這女人我想娶回家的心」，也讚高欣欣廚藝進步許多。而相處多年如何維繫感情？李國超說：「如果有口角我會主動認錯，別拖過第二天，在一起久了有默契在，就要和平相處」。

高欣欣則說，兩人也是到前幾天才確定，認為20201212是個好日子，《多情》劇組剛好休息，且到戶政事務所抽號碼牌，剛好也是12號，「冥冥中老天爺安排好，從一個人變兩個人，感覺算是滿吉利，喜氣的事」，李國超和前妻的女兒、及人在北京的大姐都送上祝福，傅子純也特別送結婚證書當作小禮物。

李國超昨興奮po文要登記結婚，吸引大批媒體到場見證，高欣欣笑說「既然來了那就做全套」，秀出李國超送上的媽媽的家傳戒指。李國超說，媽媽7、8年前交給他說「用這戒指跟欣欣求婚」，雖媽媽今年5月在美國過世，如今完成媽媽遺願，想必天上的媽媽也看得到。高欣欣目前忙拍八點檔，李國超明年1月演出舞台劇也接拍新戲，婚宴預計明年舉行，小蜜月因為疫情只能在台灣。

李國超用媽媽家傳戒指套牢高欣欣。（民視提供）

高欣欣、李國超12日登記結婚。（民視提供）

李國超甜吻老婆高欣欣。（民視提供）

高欣欣、李國超登記結婚，好友兵家綺、紅毛到場見證。（民視提供）

(中時 )