三重新北大道連環車禍 7人受傷送醫1汽車駕駛逃逸(戴上容翻攝)

三重區新北大道一段今(12日)中午12時許，發生2輛汽車及5輛機車碰撞車禍，共造成7人受傷，3位傷者被送往市立三重醫院、2名送北市馬偕醫院、2名送往新莊台北醫院，其中一輛黑色轎車駕駛棄車逃逸，留下車頭保險桿掉落的黑車，強烈衝擊使現場車子零件四散，目前警消已到場維持秩序，釐清事發經過。

(中時 )