三重新北大道連環車禍 7人受傷送醫 1汽車肇逃 13:492020/12/12 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三重新北大道連環車禍 7人受傷送醫1汽車駕駛逃逸(戴上容翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三重新北大道連環車禍 7人受傷送醫1汽車駕駛逃逸(戴上容翻攝) 三重區新北大道一段今(12日)中午12時許，發生2輛汽車及5輛機車碰撞車禍，共造成7人受傷，3位傷者被送往市立三重醫院、2名送北市馬偕醫院、2名送往新莊台北醫院，其中一輛黑色轎車駕駛棄車逃逸，留下車頭保險桿掉落的黑車，強烈衝擊使現場車子零件四散，目前警消已到場維持秩序，釐清事發經過。 (中時 ) #新北大道 #三重 #連環車禍 #車禍 #肇逃 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 中部名醫爽偷吃女教授 露骨對話曝「下腹很久沒這麼痛」 - 社會 成大碩生尿瓶、廚餘扔蓄水池 害住戶連喝2月噁水 判決出爐 - 社會 三重新北大道連環車禍 7人受傷送醫 1汽車肇逃 - 社會 超車連按「3聲」喇叭 公車司機判刑6月、賠上百萬 - 社會 台鐵羅東站驚傳婦人墜軌 捲進普悠瑪車底腳變形 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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