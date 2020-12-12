雲林縣台西鄉新興海埔地昨(11日)發生一起預拌混凝土壓斷水泥橋事件，疑似因水泥預拌車過重，便橋不堪負荷，在上橋不久後，傳出「啪」一聲巨響，橋瞬間斷裂成兩截，當場人車卡在溝渠上，最後叫來吊車才順利解圍。

據了解，這輛預拌混凝土車是運漿到台西鄉新興海埔地的一處漁塭，疑因車重負荷過大，水泥便橋支撐不住，立即凹斷成兩半，最後請來吊車花四小時慢慢拖吊，才使混凝土車脫離險境。

(中時 )