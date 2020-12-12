現場畫面曝光！水泥車剛上橋「啪」一聲 橋瞬間斷成兩截 14:012020/12/12 中時 周麗蘭 、責任編輯、 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台西鄉新興海埔地發生一起預拌混凝土壓斷水泥橋事件，便橋在預拌車壓過時斷成兩半，最後叫來吊車解圍。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣台西鄉新興海埔地昨(11日)發生一起預拌混凝土壓斷水泥橋事件，疑似因水泥預拌車過重，便橋不堪負荷，在上橋不久後，傳出「啪」一聲巨響，橋瞬間斷裂成兩截，當場人車卡在溝渠上，最後叫來吊車才順利解圍。 據了解，這輛預拌混凝土車是運漿到台西鄉新興海埔地的一處漁塭，疑因車重負荷過大，水泥便橋支撐不住，立即凹斷成兩半，最後請來吊車花四小時慢慢拖吊，才使混凝土車脫離險境。 車手從台中搭高鐵奔台北 爽抱80萬現金才2小時就落網 遭垃圾車夾斷手指 婦擬提國賠 (中時 ) #便橋 #吊車 #海埔 #預拌混凝土車 #壓斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵羅東站驚傳婦人墜軌 捲進普悠瑪車底腳變形 07:422020/12/12 社會 路口等紅燈6機車遭撞飛1死5傷 女騎士遭壓車底不治 17:272020/12/11 社會 屏警高屏橋處理車禍 臨停機車竟造成來車追撞 18:572020/12/09 社會 企圖換車製造斷點 籍男落網稱：外面還有事要處理 18:422020/12/10 社會 太魯閣流芳橋落石砸車傷人 山區大雨地震增添危險 14:322020/12/10 社會 擔心老婦人沒錢回家 公車司機霸氣1句話暖哭乘客 20:592020/12/10 生活 基隆中山區太白里土石崩落 5車遭壓毀、電塔倒塌 23:102020/12/10 生活 台中北屯、西屯部分區域15日22時起停水16時 請提前儲水 17:382020/12/10 生活 BMW 12月購車禮遇 全車系0利率 指定車型享一年乙式全險與五星住宿假期 12:162020/12/09 汽車情報-優惠快訊 兩岸市場齊揚 台泥成長可期 04:092020/12/08 證券．權證 主播馬千惠從小立志當記者 吐中天關台倒數心聲嘆折磨 18:472020/12/10 娛樂 社會熱門新聞 現場畫面曝光！水泥車剛上橋「啪」一聲 橋瞬間斷成兩截 - 社會 中部名醫爽偷吃女教授 露骨對話曝「下腹很久沒這麼痛」 - 社會 三重新北大道連環車禍 7人受傷送醫 1駕駛棄車肇逃 - 社會 辦公室強逼OL拍內衣照猛磨蹭 惡男：我還很軟幫一下叔叔 - 社會 環保女老闆啪啪人夫數不清 爽搭「愛之遊艇」八里到平潭 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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