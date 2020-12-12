國民黨立委在立法院提案凍結CPTPP及國防預算，對此，行政院長蘇貞昌今下午受訪表示，立法委員依據憲法行使職權我們都尊重，不過，我們要呼籲，台灣要保衛國家主權、人民安全，不能只有空口說，要拿出力量跟決心，盼立委支持政府編列預算案，讓我們早日取得保衛台灣的武器。

蔡英文總統今上午受訪表示，立法院也是國家體制的一部分，她很擔心，這樣大幅度凍結或刪減關鍵預算，會讓國際間對我們產生誤會，認為我們沒有防位子我的決心，希望立法院在行使職權時要考慮到國家整體利益。

蘇貞昌今下午受訪也向國民黨喊話，蘇貞昌說，過去美國曾經要賣我方8艘才由潛艦，但因為預算沒通過，導致我們至今都未取得，那是多麼可惜，保護國家主權、人民安全要拿出決心跟實際行動。

蘇貞昌強調，台灣面對外敵步步進逼，形勢險峻，呼籲立委支持政府編列的預算，讓我們早日取得保衛台灣的武器。

(中時 )