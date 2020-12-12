大眾運輸促進協會於臉書指根據不願具名的專家推論，台中捷運要再營運最快需半年？市議員林德宇12日說，台中人的第一條捷運不容有安全疑慮，更不能有黑箱驗收的陰影；市府交通局表示，已請北捷局協助全面檢測相關設備，務必找出問題、找到真正原因及提出完整調查報告。

林德宇指出，針對大眾運輸促進協會臉書上，就中捷通車的評論，希望市長盧秀燕不要想倉促通車來滿足在2020通車的政治承諾；市府立即公開當初交通部、台北市政府、台中市政府的三方契約，中市府對北捷有無延誤通車的裁罰規定，不要再閃躲這問題。

林德宇說，發包施工是由北捷跟川崎求償，但後續包括點收給台中捷運公司這一段，台中市政府主導權利似乎非常薄弱，如果按照川崎重新再下訂36支連結器；包括從美國、日本都需要再經過相關驗證，再回到中捷施工現場，還要進行很多系統穩定測試，試車、試營運都需花時間根本不允許倉促趕通車。

交通局表示，市府已請北捷局協助全面檢測相關設備，務必找出問題、找到真正原因及提出完整調查報告；唯有在確保所有更新後的設施、設備皆能符合安全，才是市府目前最重要目標。

交通局強調，至於相關責任歸屬及後續賠償問題，將待檢測、鑑定報告及安全性都獲得釐清後，市府才會再與北捷局等相關單位坐下來就契約面向進行協商，共同討論後續辦理方式。

(中時 )