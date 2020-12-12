中國汽車工業協會（簡稱中汽協）副總工程師許海東11日在「2021中國汽車市場發展預測峰會」上，代表中汽協發布「2021年中國汽車市場預測報告」並表示，2021年大陸汽車總銷量預計達2,630萬輛，年增4％左右。

其中，乘用車銷量2,170萬輛，年增7.5％左右，商用車銷量460萬輛，年減10％左右，新能源汽車銷量180萬輛，年增達40％左右。

澎湃新聞12日報導，中汽協還對2020年大陸車市做了短期預測，全年汽車總銷量預計將達2,530萬輛，年減2％左右，其中乘用車銷量預計2,020萬輛，年減6％左右，商用車銷量510萬輛，年增18％左右，新能源汽車銷量130萬輛，年增8％左右。

許海東表示，2021年大陸汽車市場將迎來發展機遇，包括宏觀經濟將持續穩定恢復、地方政府將繼續推出刺激汽車消費政策、大陸疫情防控繼續保持良好效果和企業將繼續保持促銷熱情等。不過，國際形勢錯綜複雜、海外疫情不穩定因素等，也將對大陸汽車市場產生影響。

(工商 )