今年59歲的香港天王劉德華，出道至今拍過的影視作品無數，更因敬業和親切的作風，贏得許多粉絲的支持和業內人士的敬重。近日，網路上流傳一則先前劉德華接受採訪時，談到「演員標準」的影片，他大嘆對於「敬業」，現在的標準可能和以前不一樣了。

近日網路上瘋傳一則 2019年時，劉德華接受《魯豫有約一日行》的專訪，影片中，劉德華對主持人魯豫大誇他「準時到片廠」、「努力背台詞」的敬業態度時，他面露疑惑的說：「這不是演員應該做的嗎？」，更坦言並不是他敬業，而是現在的標準變了。

劉德華接受魯豫專訪 (圖/ 翻攝自YouTube / 能量傳播官方頻道)

劉德華聊到當時與馮小剛導演合作《天下無賊》時，發通告時說9點化妝、10點開拍，自己則會在9點準時到，沒想到卻被馮小剛導演問為什麼那麼早到？劉德華反問：「不是9點嗎？」，後來他才理解原來發9點通告，10點才到是個不成文的默契；於是劉德華有點感慨的說：「可能現在要求和以前不一樣了，所以連準時、記台詞都是優點，我覺得要再重新定義一下了。」

劉德華認為守時是演員的基本 (圖/ 翻攝自YouTube / 能量傳播官方頻道)

但為人一向謙卑的劉德華也說：「我覺得是我錯，因為世界改了，我還停留在以前，也不要強迫其他人跟著你的節奏或模式去做」，此番言充滿人生體悟的話，也被許多網友盛讚：「難怪華仔能紅這麼久，眼界和心胸果然與一般人不同」。

劉德華嘆現今對敬業的標準不同了 (圖/ 翻攝自YouTube / 能量傳播官方頻道)

(中時新聞網)