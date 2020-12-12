中科院將在本月24日起連續四天，在九鵬基地進行飛彈與火砲射擊，由於射擊區域相當廣，且呈現不規則形狀，加上高度「無限高」，外界研判有可能是同時進行射程可達800公里的增程雄二E飛彈與天弓三型飛彈。
中科院公布的射擊通報顯示，本次試射將在本月24起連續四日夜間進行，公布最大彈道高度為「無限高」，但是根據管制區域圖形狀，呈現不規則多邊形，在台東、綠島丶蘭嶼進行多邊轉折，看似與飛彈特行相同。
但是因飛彈高度限制「無限高」，又與再今年間射擊的的多次天弓三型類似，而且都選擇在夜間射擊，時間都選擇在夜間進行，因此也不排除是天弓三型利用天弓二型當靶彈進行攔截驗證。
代號「戟隼專案」的雄二E巡弋飛彈早已研發多年，軍方預計生產三百枚，如果戰測通過後，就將進行量產並部署。中科院從2000年開始研發後，當時作戰需求射程即為六百公里，但經多次關鍵技術突破，試射後已超越原定目標至少達八百公里，並已多次通過戰術測評。
(中時新聞網)
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