信義鄉東埔部落在南投林管處支持下，12日於東埔基督長老教會廣場舉行「狩獵自主管理宣誓暨獵人證授證儀式」，成為全台灣第一個透過狩獵自主管理機制發放獵人證的布農族部落，共有82人獲頒獵人證。

東埔部落於今年10月透過台北大學協助，依據野生動物保育法第18條，向行政院農業委員會申請為期一年的原住民族「自用狩獵」許可，共計有82位東埔部落獵人獲頒第一批為期1年的獵人證，獵人團將遵守東埔部落狩獵自治自律公約，確實掌握人員入山資訊和狩獵情形。

部落族人表示，成立獵人團和推動自主管理的目的，在於保護獵人文化和維護族人尊嚴，並建立原住民族自然資源治理的權利；依據族人傳統智慧，及尊重他人的狩獵範圍與狩獵行為，維持狩獵秩序。此外，在面對自然他們永遠保持謙虛、愛惜獵物、守護獵場生態環境，在部落長輩的教導下，傳承給下一代，讓布農族文化與土地能永續生榮。

南投林管處長李政賢表示，狩獵自主制度的推動，除需要野生動物資源監測機制作為管理依據，更須同步建立部落自主管理機制，包括自治自律管理及回報等工作，逐步展開部落與行政機關間，未來協同管理自然資源的準備。

(中時 )