國民黨主席江啟臣向蔡英文總統下戰帖，要求雙方辯論萊豬議題，不過，蔡英文要「江主席先盡立委責任，到立法院做想做的質詢」。江啟臣今天表示，他已在國會質詢行政院長蘇貞昌，但蘇揆實問虛答，甚至答非所問，因為決定開放萊豬的是蔡英文，再次要求蔡英文接受辯論邀請，向社會大眾說清楚。

國民黨主席江啟臣上個月22日參加秋鬥遊行時，公開向蔡英文總統下戰帖，要求就開放萊豬進行電視辯論，蔡英文強調，「該辯論時，我們一定會去辯論」，提醒應回歸事情本質與國家體制，還建議江啟臣先盡立委的責任，到立法院去做想做的質詢。

江啟臣今天在臉書表示，他的施政總質詢已經結束，不過，行政院院長蘇貞昌在立法院備詢時，連何時得知萊豬開放政策、何時開始參與，都無法說清楚、講明白，根本無法達到政策討論的目的，「因為決定開放萊豬的是蔡總統」。

江啟臣指出，總統任命的行政院院長，不知道政策規劃期程、法定的食安會報違法不召開、不熟悉國際經貿法規，面對立委質疑實問虛答，甚至是答非所問，這是總統任命的行政院長，代表總統執行國家政策，結果是一問三不知，「因為蔡英文只是把蘇貞昌當成自己的遮羞布」。

江啟臣說，蔡英文說要「先國家、後黨」，但她以中華民國總統身分決定國家政策，卻將責任推給行政院院長，不願直接面對人民；面對在野黨提出公開辯論的邀請，卻以國家體制推諉卸責，不正是執政的傲慢？當蔡英文用主席的身分發言，用總統身分閃躲政策辯論的邀請，這是一再強調要謙卑傾聽的蔡英文嗎？

「人民受夠了，出來面對的時候到了」，江啟臣強調，他依據國家憲政體制，盡了立委責任質詢了行政院長，但卻沒有得到對政策的清楚說明，身為總統和執政黨黨主席作出萊豬開放決定的蔡英文，是不是該接受辯論邀請，直接面對民意，向社會大眾說清楚、講明白。

(中時 )