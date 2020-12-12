今年五歲的劉小妹，出生週數33週、體重1270g，歷次台中榮總舉辦早產兒回娘家活動媽媽總是帶著劉一妹一起產與。（馮惠宜攝）

台中榮總兒童醫學部12日舉辦童樂會活動，邀請如果兒童劇團與兒科部病友們一起互動，也提提歡度耶誕。（馮惠宜攝）

「相信醫師，也要相信自己有當媽媽的能力。」台灣新生兒人數不斷下降，早產兒比例卻逐年增加，雖然台灣醫療有足夠的能力讓早產的寶寶存活，但家長難免徬徨擔心；台中榮總兒童醫學中心12日舉辦年度「童樂會」，邀請如果兒童劇團帶來歡樂，出生體重1270克早產兒劉小妹和媽媽一起出席，5歲劉小妹親手繪製謝卡，而劉媽媽也鼓勵早產兒父母，正向和醫護互動。

劉小妹出生時因媽媽壯娠高血壓合併羊水過少，妊娠28周產檢，醫師聽不到心胎音緊急轉診到台中榮總，經安胎至33周仍早產，出生體重只有1270公克，一出生就在保溫箱照護，爾後也因為早產經常進出醫院，配合追蹤以及早療，現在劉小妹健康活潑，媽媽回顧其成長歷程，坦言壓力不小。

劉媽媽鼓勵遭遇孩子早產的家長，要配合醫師，積極治療，雖然偶爾也會情緒低落，但要相信自己有當媽媽的能力，必要時可以請信任的朋友幫忙，或聽聽護士的意見，不要自己苦撐。劉小妹出生後媽媽年年帶著她一起參加病友會活動，今年已就讀幼稚園的劉小妹，也親自繪製卡片感謝醫師叔叔。

台中榮總兒童醫學部主任林明志指出，台灣早產兒醫療照護能力已能與美國、韓國並駕其驅，已有足夠能力讓出生體重在1000公克以上的早產兒癒後良好的出院，只要配合追蹤、早療幾乎與正常孩子一般成長；他也強調，家長愈正向，對於孩子的癒後絕對會有助益。

(中時 )