得意忘形！就在中天新聞台退出52頻道的昨天，NCC（國家傳播通訊委員會）在臉書發文，以「通傳法律」之名引述美國法條，暗示中天就算在網路播放，依然有法可管，引爆言論管制的輿論怒火，NCC今天中午火速滅火澄清，坦言發言不慎，未來會更謹慎，但急於想上表功的蠢樣，已讓各界看傻眼。

就在中天退出52頻道前夕，NCC在臉書上引述美國針對網路平台未盡內容審查責任，造成其它積極核查之平台的不公平，因而促成「鼓勵平台業者採取合理措施」的相關法條，不僅時間敏感，更有隔空叫陣中天的味道，引發網友「NCC要開始管網路」的質疑聲浪。

眼看火愈燒愈旺，「豬隊友」的標籤難撕，NCC中午趕緊在臉書發文「裝無辜」，澄清分享美國的判決案例，本意是希望與民眾分享各國網路監理的實例，希望淡化負面效應，但此舉顯然是此地無銀三百兩。

NCC貼文表示，隨Facebook、Instagram、BBS等網路平台逐漸成為現代大眾資訊傳播與接收的重要媒介，也衍生出不實言論在網路流竄的困擾。因此，網路平台業者是否須要對平台上他人張貼的言論負責，成為熱門的話題。

而在臉書文中分享1995年的Stratton Oakmont V. Prodigy訴訟案中指出，當時紐約州最高法院判決，網路平台業者對外宣稱其設有篩選不當言論的過濾軟體，卻未執行，故應對此「未刪除不當言論」負責，原因在於該平台；換言之，若平台業者並無任何檢視內容的措施，就不需要負責。

NCC在文中進一步說，這樣的判決造成積極管理的平台，反必須對他人在該平台散布不實消息負責，因此促從1996年通過的CDA（Communications Decency Act，譯作「傳播內容端正法案」）第230條，鼓勵平台業者以過濾軟體刪除不當內容等合理管理內容，則業者即無須對平台上他人張貼的言論負責。

文末，NCC表示，美國對於是否應修改或刪除CDA第230條目前仍未有定論，國會也有許多法案提案，後續發展值得注意。還標上「＃通傳法律」的hashtag。

(中時 )