東區某公寓大樓3月陸續有住戶反應水質有異，房東在地下蓄水池內發現包括瓶裝尿液在內的大量廢棄物。（擷自網路／程炳璋台南報導）

台南市東區1棟舊式公寓大樓的地下蓄水池3月間遭人棄置包括尿液在內的大量廢棄物，經房客陸續反應有異味或皮膚發癢而報警，警方調查竟是退租的陳姓碩士生所為，陳男遭告妨害公眾飲水罪，最低刑度在1年以上，台南地院法官考量他有悔意，近日依照刑法59條情堪憫恕，判處6個月徒刑，可易科罰金，緩刑兩年。

台南市東區這棟老舊公寓有個地下蓄水池，提供大樓住戶用水使用，今年3月，陸續有住戶反應水質有異味，或皮膚發癢，甚至有民眾上吐下瀉送醫。

其中一名女住戶向房東反應，房東先查看頂樓的水塔無異狀，卻在地下室的蓄水池看見包括廚餘、衛生紙、菸蒂與尿液瓶在內的大量廢棄物，差點嚇傻，立刻報警。

警方調查後發現，是退租的陳姓房客所為，陳男還是個成大碩士生，他在3月要退租時，依房東指示清理留在地下室垃圾，卻隨手將垃圾丟進蓄水池內，包括自己排泄在寶特瓶內的尿液。

陳男表示自己貪圖方便、一時失察，願意盡力與被害人達成和解，台南地院法官考量他犯後態度良好，已與大部分被害人達成調解與和解，使用刑法59條的情可憫恕，將原本本刑在1年以上、7年以下的妨害公眾飲水罪，判處6個月可緩刑兩年，陳男逃過牢獄之災，稱會盡力彌補過錯。

(中時 )